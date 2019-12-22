يبدأ اليوم أول أيام الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبذلك يكون سكانها على موعد مع أقصر أيام العام نهارا وكذلك بداية مربعانية الشتاء أبرد فترات السنة.

وبحسب الجمعية الفلكية السوريةً تشرق الشمس في أول أيام الشتاء عند الساعة 6 و37 دقيقة وتغرب عند الساعة 16و29 دقيقة وبذلك يكون اليوم أقصر الأيام نهاراً إذ يبلغ طوله نحو 9 ساعات و56 دقيقة فقط.. وأطولها ليلا بواقع 14 ساعة و4 دقائق تقريبا.

وفي تصريح لـ”سانا: قالت عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية تركية الجبور: أن موعد حلول فصل الشتاء يختلف بين عام وآخر حسب عدد أيام وساعات كل فصل ويبدأ عادة ببلادنا في الفترة الواقعة بين الـ 21 والـ 23 من كانون الأول ككل بلاد النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث تنخفض درجات الحرارة وتبدأ ساعات الليل بعد الانقلاب بالتناقص تدريجياً.

يقابل ذلك دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية حيث ترتفع درجات الحرارة وتكون أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل لتتناقص ساعات النهار تدريجياً ويستمر ذلك إلى يوم الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي.. والخريفي المقابل له في النصف الجنوبي الذي يصادف في الفترة بين الـ 20 و الـ 21 من آذار حيث يتساوى طول الليل مع النهار بحسب ما قالت الجبور.

مضيفة تركية الجبور بأنه مع الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء التي تستمر حتى نهاية كانون الثاني وهي من أبرد أيام السنة مشيرة إلى أن بعض الحضارات تعتبر بداية الشتاء يوما لبداية أو ولادة جديدة وخاصة أنه يتزامن مع فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.