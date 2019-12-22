تطهير قرى ومزارع جديدة بريف إدلب

بعد معارك عنيفة، تمكنت وحدات من الجيش من تطهير قريتي الحراكي والقراطي بالريف الجنوبي الشرقي، ولاحقت فلول الإرهابيين على محور محور قرية التح.

مصادر بينت أن الجيش طهر، أيضاً، قرى ومزارع تحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بريف إدلب من الإرهابيين.