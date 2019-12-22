كوبا تحرز تقدما في تطوير لقاح لـ”لإيدز”

أحرز العلماء والباحثون في كوبا تقدما ملموسا في مجال تطوير لقاح علاجي لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز”.

وبحسب الدكتور إنريك إيغليسياس فإن البحوث وصلت الى مرحلة متقدمة حيث تم اجراء تجارب ما قبل سريرية ناجحة على الحيوانات والبشر مشيرا إلى انه في حال نجح هذا المشروع فإن ذلك سيحقق فوائد مهمة للبشرية حيث سيساعد العلاج المكتشف العلاجات الحالية البديلة مع هذا اللقاح بما يساعد الدول الأخرى التي لا تستطيع تحمل تكلفة علاجات فيروس نقص المناعة البشرية باهظة الثمن.

بدوره قال الدكتور جورج بيريز مستشار وزارة الصحة الكوبية للأمراض المعدية والذي يعد أحد رواد البرنامج الكوبي لمكافحة فيروس الإيدز إن “البرنامج الكوبي مجاني ومتاح للجميع وهو برنامج فريد من نوعه وغير متوفر في أي مكان آخر في العالم بهذا الشكل المجاني والفعال”.

يذكر أن لقاح فيروس الإيدز الكوبي مرّ بمرحلة مهمة وأثبت مستويات أمان عالية وغير مسبوقة ومع ذلك لا يزال أمام العاملين على تطويره طريق طويل من البحث والتطوير وإذا نجحوا في انتاج علاج متكامل فإن اللقاح الكوبي سيساعد في تحسين نوعية حياة مرضى فيروس الإيدز، بحسب الخبراء.