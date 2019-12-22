لا تفرطوا في شرب المياه؟!

أفادت دراسات روسية أنه على الرغم من أهمية المياه بالنسبة لجسم الإنسان، إلا أن الإفراط في شربها له مضاره.

حيث أجمع الأطباء والأخصائيون، على أن المرء يحتاج يوميا إلى 8 أكواب من الماء (8 أوقيات للكوب الواحد)، أي ما يعادل 1.8 لتر يوميا في المجموع الكلي (64 أوقية)، إلا أن الكمية الإضافية من الماء قد تكون لها عواقب سلبية.

وبحسب تصريحات الباحثة في المركز الفيدرالي لعلوم التغذية والتكنولوجيا الحيوية الروسية لـ”آر تي”، آلا بوجوزيفا، فإن هناك عواقب لإستهلاك المياه بكميات زائدة، حيث تسهم كميات المياه في انهيار البروتين كما تزيل المياه الزائدة من الجسم العناصر والفيتامينات الأمر الذي قد يزيد الحمل على الجهاز الدوري والبولي.