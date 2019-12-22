محتجون لبنانيون يقطعون طريق ضهر البيدر

ذكرت لوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عددا من المحتجين أقدموا على قطع طريق ضهر البيدر الدولية أمام السيارات، بالإطارات المشتعلة، وقطعوا طرقات في العديد من مناطق البقاع شرق لبنان وعكار وطرابلس شماله.

في مقابل ذلك، جميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة، بحسب الوكالة، إضافة إلى أن اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين.

في السياق، نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مبنى مصلحة الكهرباء في مدينة صور، مرددين شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين.