مركز تمكين الشباب.. فرص تدريبية مجانية تساعد على دخول سوق العمل

افتتح وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري و الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري و محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مركز تمكين الشباب ضمن مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة اللاذقية بعد إعادة تأهيله بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي /undp/.

و يهدف المركز إلى إقامة دورات مجانية في عدد من المجالات التي تساعد المستفيدين من الدخول في سوق العمل في مجالات أكاديمية متعددة ومنها صيانة الكمبيوتر والموبايل والمحاسبة ومنحهم شهادات دولية معترف بها.

وضمن الاتفاقية بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عَمِل البرنامج على تأهيل وحدة إنتاج السجّاد ضمن مبنى المديرية وتجهيز المقر وتزويده بالتقنيات اللازمة بشكل يلائم عملية التدريب على أكثر من اختصاص وتوفير الأجواء المناسبة للمستفيدين من برامجه مع الإبقاء على قسم مخصص لصناعة السجاد الصوفي.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة