موسكو: لن نضعف علاقاتنا مع بكين لإسعاد واشنطن

أشادت روسيا بقوة علاقاتها مع الصين، موكدة أنها لن تضحي بعلاقاتها معها لاسترضاء الولايات المتحدة.

وخلال برنامج تلفزيوني أمس قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر سبق أن تحدث له خلال أحد اللقاءات مؤخرا عن كتابه الذي كرسه للصين وأشار فيه إلى أن الوضع المثالي للولايات المتحدة هو أن تكون علاقاتها مع روسيا والصين أفضل من العلاقات بين روسيا والصين”. بحسب موقع “روسيا اليوم”

مضيفا لافروف “لن نضعف علاقاتنا مع الصين لمجرد جعل الأمريكيين سعداء لكن فكرة أننا بحاجة إلى تحقيق أهدافنا من خلال العمل الإيجابي وتنمية التعاون وليس من خلال العقوبات والإنذارات ربما تستحق التقدير على الأقل”.