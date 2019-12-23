استعادة بلدة التح الإستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي

استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي أحد معاقل التنظيمات الإرهابية بعد معارك عنيفة.

وذكرت تقارير ميدانية من منطقة العمليات، أن وحدات الجيش عززت تقدمها على محوري العمليات بريف إدلب الجنوبي الشرقي واستعادت بلدة التح التي تعتبر أبرز معاقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي شرق الطريق الدولي بعد معارك عنيفة قضت خلالها على عدد من عناصر التنظيم ودمرت عربات عسكرية وأسلحة.

وكانت وحدات الجيش طهرت صباح اليوم قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بريف معرة النعمان الشرقي بعد قضائها على آخر فلول الإرهابيين فيها لتقترب أكثر من الطريق الدولي باتجاه مدينة معرة النعمان.