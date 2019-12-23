اطباء السويداء يعقدون مؤتمرهم الانتخابي

عقد فرع نقابة أطباء السويداء مؤتمره الانتخابي تحت شعار “معاً يداً بيد نحو إعادة الإعمار ”

واستعرض أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير الوضع السياسي على مستوى المنطقة, مشيراً لانتصارات الجيش العربي السوري التي يحققها على كامل الجغرافيا السورية ، مؤكداً أن كل ذرة تراب ستحرر من بلدنا بفضل صمود الشعب وبسالة الجيش وحكمة القائد الرفيق الدكتور بشار الأسد .

ووجه الرفيق شقير التحية للأطباء ذوي الأيادي البيضاء التي تسهر على صحة المواطن ،مبيّناً دور الأطباء في علاج أبناء سورية, ومداواة جراحهم إلى جانب رجال الجيش العربي السوري في كل حالات الحرب والسلم .

بدوره بين نقيب أطباء السويداء الرفيق الدكتور كمال عامر أن الأطباء هم أصحاب المهنة الانسانية بالمجتمع, مؤكداً صدق انتمائهم للوطن وفي الدفاع عنه بكل شجاعة .

حضر المؤتمر الرفاق محافظ السويداء عامر العشي وعدد من أعضاء قيادة الفرع ورئيس مجلس المحافظة وحضور نائب رئيس نقابة الأطباء المركزية وعدد من أعضاء النقابة المركزية.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك