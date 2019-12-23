الخارجية الروسية: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا، على ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي بالتوازي مع مواصلة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة فيها يضمن احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد لافروف خلال كلمة اليوم في جلسة لمجلس الاتحاد الروسي على ضرورة تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها مبينا أن بلاده ستواصل جهودها لتسوية الأزمات في سورية والعراق وليبيا واليمن سياسيا مع التأكيد على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية حتى القضاء عليها بشكل كامل.