النظام السعودي يحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية خاشقجي

أصدرت النيابة العامة التابعة لهذا النظام اليوم حكماً يقضي بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين فيما برأت ثلاثة آخرين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي، في محاولة لتضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة “واس” التابعة للنظام السعودي أن النيابة العامة أعلنت في بيان لها عن صدور حكم بالإعدام بحق خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين لمدة تبلغ في مجملها 24 عاماً في هذه القضية التي شملت 31 شخصاً.

وفي محاولة لإبعاد الشبهات عن المقربين من ابن سلمان برأت النيابة العامة سعود القحطاني المستشار المقرب منه ولم توجه له أي اتهام كما قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري في حين قالت إن القنصل السعودي السابق في اسطنبول محمد العتيبي لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل وإنه جرى إطلاق سراحه.

وزعمت النيابة العامة في بيانها أن جريمة قتل خاشقجي لم تتم بنية مسبقة كما أنها لم تذكر أسماء الأشخاص الذين حكمت عليهم بالإعدام أو الذين حكمت عليهم بالسجن.