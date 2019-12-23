تسلم الدفاع الروسية منظومة إس 350 الحديثة

تسلمت وزارة الدفاع الروسية المجموعة الأولى من أحدث نظام صاروخي للدفاع الجوي بعيد المدى من طراز إس350 فيتياز، حسب ما أعلنت شركة ألماز أنتي الروسية القابضة لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي اليوم.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للشركة حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه أنه “أثناء التسليم تم وضع المعدات في ميدان التدريب حيث تم إجراء تحليقات جوية مصحوبة بأهداف جوية حقيقية وجرت اختبارات القبول بنجاح”.

وجرت مراسم النقل في الـ 22 من كانون الأول الجاري في ميدان كابوستين يار للتدريب بمنطقة أستراخان.

وتخصص منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز فيتياز لاستبدال منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز إس300 بي إس المزودة بصواريخ من طراز في55 إر التي انتهت مدة استخدامها عام 2015.