درعا.. مصبات الصرف الصحي مغلقة

تزداد شكاوى المواطنين على واقع الصرف الصحي في كل أنحاء محافظة درعا لاسيما في الريف ولا يكاد يمر يوم إلا ويتلقى”البعث ميديا” فيه شكوى أو أكثر من مواطنين حول مصبات صرف صحي مكشوفة هنا، أو مشروع صرف صحي متعثر هناك.

وذكر مواطنون أن بعض الطرق الحيوية في المدينة تبرز فيها ظاهرة فيضان مجاري الصرف الصحي كبعض الطرق في حي الكاشف والطريق المؤدي لحي المطار قرب اتحاد العمال، حيث أن روائح كريهة تنتشر من جراء فيضان الصرف الصحي هناك، ما يسبب انتشار الحشرات ومن ثم يشكل خطراً حقيقياً على البيئة.

ولتلافي أخطار ومشاكل الصرف الصحي لابد من تضافر كافة جهود الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الملف من أجل الإسراع بحل هذه المشاكل والحد من انتشارها.

البعث ميديا ||درعا_دعاء الرفاعي