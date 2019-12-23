مجددا.. العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء والمياه اللبنانية

مع انتهاكه للسيادة اللبنانية، جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه للأجواءن وحلق على علو متوسط فوق مناطق الجنوب والساحل اللبناني وصولا إلى صيدا.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم أن ثلاث طائرات حربية اسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف والجنوب وفوق مناطق البقاع الغربي وصولا إلى كافة المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها الاجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان أن أربعة زوارق للعدو الإسرائيلي خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مراحل وأقدم عناصرها على إطلاق صفارات الإنذار مبينا انه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.