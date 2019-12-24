إسقاط طائرة مسيرة للإرهابيين في أجواء السقيلبية

أسقطت مضادات الجيش العربي السوري طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكرت تقارير، أن مضادات الجيش أسقطت بالوسائط المناسبة صباح اليوم طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية مذخرة بست قنابل معدة للانفجار في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وتصدت مضادات الجيش الليلة الماضية لطائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري وذلك بعد ساعات من التصدي لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة ومنعتها من تنفيذ اعتداءاتها.