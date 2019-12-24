تحت شعار “ليبقى الوطن أخضرا”…حملة لتشجير  50 دونماً في السويداء 

تحت شعار “ليبقى الوطن أخضر”واحتفالا بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشجرة نظمت مديرية زراعة السويداء اليوم حملة تشجير ضمن أراض حراجية في قرية حبران بمشاركة فعاليات أهلية ومنظمات ونقابات بهدف تشجير 50 دونما بنحو ألفي غرسة من السرو والصنوبر.

تأتي الحملة ضمن خطة التحريج الصناعي لمديرية الزراعي والتي تبلغ وفق مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد نحو 2050 دونما وتشمل مواقع دفن والقريا وحبران والحريسة والكارس بما يسهم في زيادة المسطحات الخضراء لافتا إلى أن المديرية تعمل بالتنسيق مع المجتمع على إعادة زراعة ما تم قطعه من أشجار.

من جهته أوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس أنس أبو فخر أن عمليات التحريج وحملات التشجير مستمرة خلال الأشهر القادمة مبينا أنه تم منذ بداية الموسم الحالي ولغاية تاريخه توزيع أكثر من 17500غرسة حراجية مجانا لتلبية احتياجات المشافي والمعابد والمدافن والمدارس إضافة الى زراعة نحو 14 ألف غرسة من قبل المديرية في مواقع دفن والقريا وحبران ضمن خطة التحريج فضلا عن بيع نحو 14 ألف غرسة ضمن مشتلي العين ونمرة.

بدوره بين رئيس جمعية أصدقاء البيئة في السويداء المهندس تركي أبو صعب أن مشاركة متطوعي الجمعية في حملة التشجير تأتي انطلاقا من أهمية الشجرة مبديا استعداد الجمعية للمشاركة في جميع الحملات التي تنظم بمختلف المواقع الحراجية التي تعرضت للتعديات.

البعث ميديا || السويداء – اليس مرشد