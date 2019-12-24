رسميًا.. الدحيل القطري يضم ماندزوكيتش

وقع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، على عقد انتقاله رسميا إلى صفوف الدحيل القطري.

ونشر الحساب الرسمي للدحيل على “تويتر”، صورة لنجم بايرن ميونخ السابق خلال التوقيع، دون الإعلان عن قيمة الصفقة أو مدة العقد.

وتعرض ماندزوكيتش للتجميد هذا الموسم، مع المدير الفني ماوريسيو ساري، حيث لم يخض أي دقيقة مع الفريق، وتم استبعاده من قائمة اليوفي في دوري الأبطال.

ووصل اللاعب الدوحة قبل عدة أيام، من أجل إتمام المفاوضات مع الدحيل، والتي تعثرت لبعض الوقت نتيجة خلافات بين الطرفين، قبل أن يوقع ماندزوكيتش رسميا اليوم.