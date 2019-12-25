أسقف الاسكندرية: سورية نشرت ثقافة المحبة وعلمت العالم العيش بسلام

ذكر المطران كريكور كوسا، أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك، أن سورية هي مهد الديانات السماوية والحضارات الإنسانية، وعلمت العالم كيف يعيش بسلام ومنها انتشرت ثقافة المحبة.

المطران كريكور بين، عقب قداس عيد الميلاد المجيد بالقاهرة، أن رسالتهم هي لسلام للعالم أجمع وخاصة سورية الحبيبة، بقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، وأشار إلى أن صمود سورية نفض عنها شرور الإرهاب والحروب، وأنها ارتدت حلة جديدة للسلام والمحبة، وأعادت بناء وتأمين مستقبل أبنائها وأحفادها، وأن السلام الذي حققته بذلك الصمود ليس لها وحدها بل للعالم أجمع، لافتاً إلى أن سورية هي مهد الديانات والحضارات وثقافة المحبة.

كما هنأ أبناء سورية بالعيد، وطالبهم بالتعاون ومد يد البناء لتبقى سورية راسخة على صخرة الإيمان والمحبة، مؤكداً أن سورية هي من علمت العالم كيف يعيش بسلام ونشرت ثقافة المحبة والتعايش على مر العصور داعياً إلى إحلال السلام في كل أنحاء العالم.

هذا وحضر القداس الدكتور بسام درويش، القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة، وسعود عباس، الوزير المفوض نائب رئيس البعثة العربية السورية، ومندوبو الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية ومحافظ القاهرة ومندوب عن كل من الأزهر والأوقاف وبيت العائلة المصرية والقائم بأعمال سفير مالطا وسفير أرمينيا.