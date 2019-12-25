التجمع العربي والإسلامي يدين محاولة الاحتلال اغتيال المطران حنا

أدان التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة محاولة الاحتلال لاغتيال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، واصفا إياها بـ”العملية الجبانة التي تستهدف صوتا مقاوما لم يتخل يوما عن مبادئه وحقوق شعبه”.

أمين عام التجمع، الدكتور يحيى غدار، أكد أن هذه الجريمة تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الجرائم ومحاولات الاغتيال والاستهدافات الجبانة لكل المقاومين الشرفاء، الذين آمنوا بالقضية الفلسطينية وصمدوا في وجه كل المحاولات التي تسعى جاهدة إلى إسكات الأصوات الصادحة بالحق والعدالة.

وكان المطران حنا أعلن، في مؤتمر صحفي، أول أمس، من أحد المستشفيات، أنه تعرض للتسمم بعد استنشاقه مواد كيميائية، جرى رشها داخل بطريركية الروم الارثوذكس بمدينة القدس المحتلة، مبينا أن كل المؤشرات تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يقف وراء الحادثة.