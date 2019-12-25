الرئيس البوليفي: واشنطن دبرت الانقلاب للوصول إلى موارد الليثيوم

بحسب ما بين الرئيس البوليفي، ايفو موراليس، فإن ما جرى في بلاده كان انقلابا مدعوما من الولايات المتحدة، حيث ذكر أن واشنطن تسعى للوصول إلى موارد الليثيوم الهائلة التي تملكها.

وخلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، صرح موراليس، بأن ما جرى كان انقلابا داخليا ودوليا، مضيفا بأن الدول الصناعية لا تريد أي منافسة، وأن واشنطن لم تغفر لبوليفيا اختيارها السعي لإبرام شراكات مع روسيا والصين لاستخراج الليثيوم وليس معها.