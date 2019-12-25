الرئيس اللبناني يعرب عن أمله في تشكيل الحكومة قريبا

عد لقائه البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أمله بأن تكون الحكومة قد ولدت مع رأس السنة، وأن يتجاوز لبنان أزمته الراهنة.

عون شدد على أن هذه الحكومة هي حكومة جميع اللبنانيين، وربما ستشكل من اختصاصيين.

من جهته، ذكر البطريرك الراعي أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية معروفة، باختصاصاتها وكفاءاتها وقدراتها، بحيث تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

وأضاف بأنه يجب وضع خير الشعب فوق كل اعتبار، والتعالي عن المصالح الخاصة، ودعم رئيس الحكومة المكلف من أجل تشكيلها، وفقا لتحديات لبنان ومتطلبات الشعب اللبناني التي ما زال يعبر عنها.