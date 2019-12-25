انفجار إرهابي يستهدف عناصر الأمن في صلاح الدين

نقلت مصادر إعلامية عن خلية الإعلام الأمني العراقي، أن عملاً إرهابياً وقع، بانفجار عبوة ناسفة، على إحدى الدوريات في طريق قرية الصلاحية، ضمن قاطع لواء المشاة الخميسن، فرقة المشاة الرابعة عشرة، في قيادة عمليات صلاح الدين.

الخلية بينت أن الهجوم الإرهابي أدى لمقتل اثنين من عناصر الأمن وجرح ثلاثة آخرين.

بالمقابل، لقي أحد منتسبي شرطة الطاقة من فوج حماية غاز الشمال حتفه، وجرح اثنين آخرين، بعد تعرضهم لنيران مباشرة من إرهابيين تابعين لـ”داعش” في حقول خباز بمحافظة كركوك.