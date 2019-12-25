توغل لآليات الاحتلال شمال قطاع غزة المحاصر

لتجريفها وحرمان أصحابها من زراعتها والاستفادة منها، توغلت آليات الاحتلال شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر.

وكالة وفا ذكرت أن ست آليات توغلت شمال بيت حانون شمال القطاع وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.