طهران تعلن عن تدريبات بحرية مشتركة مع الصين وموسكو

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أبو الفضل شكارجي، أن تدريبات بحرية مشتركة بين طهران وبكين وموسكو، ستجري قريبا في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وكالة “إرنا” نقلت عن شكارجي أن التدريبات ستنطلق، يوم الجمعة المقبل، ولمدة أربعة أيام، موضحا أن المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا، والكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.

كما لفت إلى أن هذه التدريبات تهدف لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من إيران والصين وروسيا، ومواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، مؤكدا أن منجزات هذه التدريبات ستساعد جميع الدول في مواجهة التحديات البحرية.