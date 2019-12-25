موسكو تحذر من احتمال تزايد الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة

حذر رئيس الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر ليونوف، من احتمال أن يزداد تهديد الإرهابيين باستخدام الطائرات بدون طيار، ليس في سورية وحسب، بل وفي أي بلد في العالم.

ليونوف ذكر، في مقابلة مع صحيفة “كراسنايا زفيزدا”، التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن استخدام المسيّرات من قبل القوات المسلحة للبلدان الأجنبية والجماعات المسلحة، غير الشرعية، يتطور بشكل مكثف​​.

وأضاف بأن استمرار الجماعات المسلحة غير الشرعية بالعمل على تحسين الطائرات بدون طيار وطرق استخدامها، يشير إلى أن التهديدات المرتبطة باستخدام هذه الطائرات لأغراض إرهابية يمكن أن تتعاظم في المستقبل القريب.

كما لفت إلى ضرورة تعزيز قدرات التصدي للطائرات المسيرة في زمن السلم، فضلا عن تحسين أساليب اكتشافها وتدميرها.