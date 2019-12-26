الجيش يطهر عدداً من القرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي

يواصل الجيش العربي السوري تقدمه في إدلب، حيث طهر اليوم عددا من القرى والمزارع بريف إدلب الجنوبي الشرقي من التنظيمات الإرهابية.

ووفقاً لوكالة “سانا” فقد حررت وحدات من الجيش قرى ومزارع حلبان وسمكة وتل خطرة وخربة نواف بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين، وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

حيث خاضت وحدات الجيش العاملة على محور أبو الضهور خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة لها التي حاولت استغلال الظروف الجوية وانتشار الضباب الكثيف للتسلل والهجوم على بعض مواقع الجيش وتمكنت بنتيجتها من تطهير قرى ومزارع حلبان وسمكة وتل خطرة وخربة نواف على اتجاه أبو الضهور معرة النعمان.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير عتادهم وأسلحتهم فيما لاذت مجموعات بكاملها بالفرار باتجاه معرة النعمان.