السويداء تختتم فعاليات ملتقى “فهد بلان للموسيقا”

اختتم في السويداء فعاليات ملتقى” فهد بلان للموسيقا …المهرجان الذي يأتي في ذكرى رحيل مطرب الرجولة فهد بلان حيث تضمنت فعالياته تكريم أسرة الفنان فهد بلان وعرض برومو قصير عن حياته وحفل فني أحياه إيهاب وهند فهد بلان ومعرض وحفل موسيقي أحيته جمعية أصدقاء الموسيقا في السويداء.

كما تضمن على مدار ثلاثة أيام ندوات وأمسيات وحفلات فنية إضافة إلى معرض للصور التوثيقية.

ويهدف الملتقى حسب باسل الحناوي مدير الثقافة إلى إظهار الحالات الفنية الموجودة في السويداء التي تملك الكثير من المبدعين وكذلك التذكير بموسيقى الزمن الجميل

بدورها عائلة الفنان الراحل عبرت للبعث ميديا عن شعورها بالفخر بهذا اليوم لان ذكراه خالدة وهو الفنان الغائب الحاضر مبدين فخرهم لأنهم اولاده واحفاده وشكرت عائلة الراحل بلان وزارة ومديرية الثقافة على هذا التكريم والاحتفال والاهتمام بالموسيقا وبعمالقة الفن وتخليد ذكرى والدهم الراحل.

إلى ذلك أشار رئيس جمعية اصدقاء الموسيقا سلمان البدعيش أن هذه الفعالية لفتة كريمة من وزارة الثقافة بأن تكرم الفنانين الكبار وفهد بلان أحد عمالقة الطرب العربي وله الفضل الكبير هو والاستاذ صباح فخري بالخروج بالأغنية السورية الى الوطن العربي .

وفهد بلان (22 آذار 1933 – 24 كانون أول 1997)، فنان ومغني سوري اشتهرت اغانيه التي ما زالت تغنى حتى اليوم واشتهر بصوته الرجولى وحقق انتشارا واسعاً ويعد أحد المطربين العشرة الأوائل في الوطن العربي.

البعث ميديا || السويداء – ربا الهادي