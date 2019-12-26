الشعب الحزبية في فرع ديرالزور تبدأ عقد مؤتمراتها الانتخابية

بدأت الشعب الحزبية في فرع ديرالزور عقد مؤتمراتها الانتخابية بحضور وإشراف الرفيق اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي ، والرفيق ساهر الصكر عضو اللجنة المركزية أمين الفرع .

حيث عقدت شعبة التعليم العالي مؤتمرها الانتخابي لاختيار قيادة الشعبة والمتممين وذلك بجو من الديمقراطية والشفافية .

الرفيق الشوفي أكد على ضرورة تجسيد الممارسة الديمقراطية للانتخابات بموضوعية وشفافية والتي تدل على وعي الرفاق البعثيين وإيمانهم باختيار القيادات الأكفأ في تمثيلهم

مشيراً إلى أن الاستحقاق الانتخابي يجسد أحد أهم المحطات الديمقراطية في حياة الحزب ويثبت أن البعث قادر على تجديد نفسه والتأقلم مع المتغيرات كافة ليكون حزب البعث قوياً مواجهاً يعمل لمصلحة الوطن وجماهيره ، لافتاً الى أن إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي اليوم و في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعطي درساً للعالم أجمع أن البعث سوف يبقى شعلة متجددة وفق توجيهات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد .

الرفيق الصكر أشار لأهمية تفعيل الانتخابات ونجاحها ،لافتا إلى أهمية نزاهتها وذلك لجذب الجماهير لصالح الحزب ،منوها أن إجراء الانتخابات في هذه المرحلة يدل على قوة الحزب وتماسكه من خلال اختيار الأكفاء للمهام الحزبية والوطنية بكفاءة عالية وبما يساهم في إعادة الأعمار وتوفير المزيد من عوامل الصمود والانتصار.

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة الفرع .