بحضور الرفيق الشوفي فرع ديرالزور لطلائع البعث يفتتح حفل دورة مشرف فرقة

افتتح فرع ديرالزور لطلائع البعث حفل دورة مشرف فرقة بحضور الرفيق اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي ،والرفيق ساهر الصكر أمين الفرع .

و أكد الرفيق الشوفي في كلمة له على دور المعلمين في تربية الجيل الناشئ على حب الوطن والقائد والجيش وتخليصهم من الفكر المتطرف الذي نشرته المجموعات الإرهابية المسلحة

معاهدا سيادة الرئيس بشار الأسد ان نبقى الجند الاوفياء لتحقيق النصر على كامل مساحة الوطن .

حضر الاحتفال الرفاق أعضاء قيادة الفرع ، والرفيق عضو قيادة منظمة طلائع البعث ، والرفاق قيادات الشعب الحزبية والنقابات المهنية .