تفجير ذخائر من مخلفات الإرهابيين في كفركار والزراعة وتل رفعت وكفر نايا بريف حلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة14.00

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