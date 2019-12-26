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جريدة البعث
تفجير ذخائر من مخلفات الإرهابيين في كفركار والزراعة وتل رفعت وكفر نايا بريف حلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة14.00
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26/12/2019
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