توتنهام مورينيو يقلب الطاولة على برايتون

استعاد توتنهام توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حول تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون، إلى فوز 2-1، خلال مباراة أقيمت اليوم الخميس، في افتتاح المرحة الـ 19 من المسابقة.

وبادر الضيوف إلى افتتاح باب التسجيل، في لدقيقة 37، بهدف حمل توقيع آدم وبستر، لكن أصحاب الأرض، ردوا بهدفين من إمضاء المهاجم هاري كين، وديلي ألي، في الدقيقتين 53 و73.