حريق يكشف فساد في عمليات توزيع البنزين

أخمد فوج إطفاء السويداء صباح اليوم حريقا نشب بسيارة وباص نقل ركاب وسط مدينة السويداء وألحق أضرارا كبيرة بهما.

وأوضح آمر زمرة الإطفاء في الفوج ضياء أبو الحسن أن عناصر وآليات الفوج توجهوا إلى مكان الحريق وتم إخماده مشيرا إلى أن الحريق أتى على كامل السيارة و معظم الباص دون وقوع إصابات بشرية.

بدوره بين مصدر في قسم شرطة المدينة أن النيران شبت بسيارة سوزوكي بيك آب صغيرة عند دوار الشرطة العسكرية واصطدمت بباص متوقف بالمكان ما أدى إلى امتداد النار إليه لافتا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على أسباب الحادثة.

شهود عيان بينوا أن الحريق ناجم عن احتراق باص وسيارة سوزوكي نتيجة اصطدام السوزوكي بالباص بعد خروجها من كازية سرايا،وهي محملة بأكثر من ٥٠٠ ليتر بنزين بخزان مخفي بالسوزوكي ما أدى لاشتعالها واشتعال الباص.

البعث ميديا || السويداء_ رفعت الديك