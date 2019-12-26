خطط و برامج تطويرية لتوسيع و دعم منظومة  خدمات مشفى الحفة

يتوسط مشفى الحفة مدينته ويبعد عن منطقة صلنفة 15كيلو متر وقد تم تدشين المشفى عام 2006 والعمل به كهيئة عامة في عام 2011 بمرسوم صادر عن السيد الرئيس بشار الأسد و يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة من قبل كوادر طبية اختصاصية .

و في لقاء ” البعث ميديا ” مع الدكتور رامي عطيرة المدير العام للهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني قال :إن المشفى مكون من 6 طوابق ويحوي أقسام الجراحة العامة بما فيها الأذنية والعينية وقسم الأطفال الذي يحوي شعبة حواضن وقسم نسائية وتوليد إضافة إلى الأقسام المساندة والاستقصائية من أشعة ومخابر وقسم إسعاف كما ويوجد قسم غسيل كلى وقسم العنايات المشددة سواء العامة أو القلبية مع المنافس

وأضاف د.عطيرة أن المشفى يُجري العمليات الجراحية بكافة أنواعها سواء الجراحة العامة أو النسائية وحتى التجميلية والتنظيرية حيث يوجد في المشفى شعبة تنظير هضمي رائدة على مستوى المحافظة

و قال د.عطيرة: إن المشفى مجهز بجهاز الطبقي المحوري وجهاز الأشعة البسيطة مع طاولة سابحة وجهاز البانوراما للفكين وجهاز الماموغراف لتصوير الثدي وجهاز التصوير الظليلي للجهاز البولي والنسائي كما ويوجد في المشفى مخبر متكامل من مثل مخبر كيميائي وتحاليل هرمونية وتحاليل الغدة الدرقية وتحاليل الهرمونات النسائية وتحاليل فحص البروستات وشوارد الدم وغازات الدم وزراعة السوائل وزراعة المفرزات وأُدخل حديثاً جهاز الهارمونيك وهو عبارة عن جهاز قطع ليزري كهربائي

أما قسم العيادات الخارجية فقد أكد د.عطيرة على أنه يؤدي دوره من الساعة 9 الى الساعة 1 يومياً ماعدا أيام العطل وبأجور رمزية وذكر د.عطيرة أنه يضم عيادة عينية وأذنية وبولية ونسائية وجلدية ويحوي شعب وظائف رئة وتخطيط أعصاب وفحص أذن وفحص أعصاب وقلب مع ايكو

أما عن الخطط المستقبلية فأوضح د.عطيرة إن الهيئة تطمح الى تطوير العمل الطبي كماً ونوعاً وذلك من خلال سعيها الى رفدها بالأجهزة الطبية الجديدة لتقديم خدمات نوعية أعلى كما وتعمل الهيئة ضمن خططها على الاتيان بايكوهات متطورة لقسم البولية وايكو دوبلر أو ايكو ثلاثي الأبعاد لقسم النسائية كما تسعى الهيئة الى رفد المشفى بجهاز اشعة نقال يؤدي الخدمة الشعاعية في غرفة المريض وجهاز CRاضافي هذا على الصعيد الطبي أما على الصعيد الاداري أكد د. عطيرة أن أهم مشروع لتطوير الهيئة هو مشروع الأتمتة الكاملة أي الملف الطبي الالكتروني للمريض وهذا المشروع موضوع ضمن أولويات الخطط في عام 2020

ونوه د. عطيرة أن الهيئة مزودة بمنظومة إسعاف كاملة حيث يوجد سيارة إسعاف واحدة ويتم التنسيق مع مديرية الصحة في اللاذقية لإمدادهم بسيارات إضافية حين الطلب.

البعث ميديا || اللاذقية- نورا جولاق