رغم العاصفة الثلجية وسائل النقل السورية تدخل الأراضي اللبنانية لنقل المهجرين

مع اشتداد العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة التي تجتاح لبنان هذه الأثناء والتي اخرت عودة المهجرين العائدين إلى سورية، تمكنت الباصات القادمة من سورية من الوصول إلى عددمن المدن اللبنانية في الجنوب اللبناني وحاصبيا وبرج حمود بعدظهر اليوم (الخميس) في وقت مبكر ومن المتوقع عودتها مساء.

واكد رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان، مصطفى منصور لـ “البعث ميديا” ان عدد المهجرين المغادرين إلى سورية اليوم يربو على الف مواطن وترافقهم حوالي 25 شاحنة تحمل أمتعتهم وأثاثهم.

ولفت منصور ان الإجراءات تتم بمتابعة مباشرة من السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم.

ودخلت قافلات اخرى صباح اليوم الى الاراضي السورية تقل اعداداً من المهجرين عن طريق معبر جوسية حيث تسمح الظروف الجوية هناك خلافا للسيارات القادمة والمغادرة عن طريق ظهر البيدر والمصنع.

إضافة الى تجمع المهجرين السوريين في مقر معبرجوسية خلافا للقادمين عن طريق نقطة المصنع الحدودية حيث يجب ان تصل الباصات ووسائط النقل السورية إلى اماكن تواجدهم داخل الأراضي اللبنانية.

موضحا انه تمت تسوية جميع اوضاع من هم بحاجة إلى ذلك وان عودة السوريين إلى وطنهم أصبحت مؤكدة عند الغالبية العظمى من السوريين المتواجدين في لبنان بعد ان أعاد الجيش العربي السوري الأمان إلى معظم ربوع الوطن إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان حاليا.

بيروت || البعث ميديا – حمودالعجاج