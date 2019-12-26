لجنة طبية لمنح الوصفات الدائمة لمعلمي حماة

شكل المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بحماة لجنة طبية مختصة في المركز الطبي التابع للنقابة في حي الحاضر مهمتها منح الوصفات الطبية الدائمة للمعلمين لمن لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون إلى الأدوية بشكل دائم .

وذكر رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بحماة هشام الحسن في تصريح لـ”البعث ميديا” أن النقابة تسعى بشكل دائم إلى تأمين أفضل الخدمات للمعلمين حيث يتم بناءً على فحص اللجنة التي يبدأ عملها أوائل شهر كانون الثاني من العام المقبل على مدى 30يوما تقديم الأدوية للمعلمين المرضى وبسقف 7 آلاف للوصفة الطبية الواحدة شهريا إضافة إلى إمكانية تجديد تقديم هذه الوصفات ممن أجروا فحوصات أمراض مزمنة لأعوام سابقة من خلال الشعب النقابية.

وأشار إلى أن عدد المعلمين المحالين إلى التقاعد وصل إلى 10 آلاف معلما منهم أكثر من 500 معلما متقاعدا مشترك بصندوق خزانة التقاعد مبينا فيما يتعلق بتعويض صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة فهو يبلغ مليون ليرة يمنح للمعلم نصف عند التقاعد والنصف الآخر بعد الوفاة لأسرته وذلك حسب سنوات الاشتراك ويستحق المعلم القسم الأول من التعويض 500 ألف ليرة بتحقيق شرط الاشتراك مدة 30 عاما وبالنسبة لتعويض نهاية الخدمة فهي مبنية على سنوات الاشتراك بنسبة 1 بالمئة من الراتب وتصرف أيضا حسب سنوات الخدمة وتتراوح مابين 150 و200ألف ليرة إضافة إلى صندوق الإحالة على المعاش ورسم الاشتراك فيه 150 ليرة شهريا وعدد المشتركين فيه قليل جدا ويحصل المعلم على تعويض 144ألف ليرة فضلا عن الضمان الصحي للمعلمين من خلال شركة كريكارد التابع لوزارة التربية وأيضا التأمين الصحي للمتقاعدين من خلال شركة التأمين السورية.

ونوه الحسن أن فرع النقابة يعمل على الاستثمار الأمثل لأموال الكتل المالية المتوفرة لزيادة ريوع النقابة وإغناء صناديقها من خلال استثمار صالة فرع النقابة بحماة والحديقة الموجودة ضمن النقابة واستثمار صالة الأفراح وأيضا طرح عدة استثمارات في الشعب النقابية كاستثمار الطابق الثاني من شعبة نقابة المعلمين في مصياف وأيضا في شعبة نقابة المعلمين في السقيلبية إلى جانب إمكانية استثمار المركز الطبي التابع للنقابة في حي الحاضر بحيث يصبح أشبه بمشفى مصغر وهو مجهز بكافة التجهيزات الطبية وأجهزة التصوير الشعاعي والتحاليل المخبرية.

البعث ميديا || حماة ـ منير الأحمد