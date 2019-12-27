المنخفض مستمر.. ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة يترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وأن تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر وتضعف الفعالية الجوية تدريجياً خلال ساعات النهار محذرة من حدوث الصقيع ليلاً على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في المناطق الجنوبية الشرقية والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق وتتجدد الفعالية الجوية وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع أمطار مصحوبة بالرعد أحياناً فوق تلك المناطق ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

وحسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الأمطار الهاطلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في دمشق وريفها “الحرمون 80 مم والتل 65.5 مم وقطنا 54 مم وسرغايا 52 مم والزبداني 48 مم وعسال الورد 42 مم وجديدة الشيباني 38 مم ودوما 35 مم وكل من قاسيون وميلسون 32 مم”.

وفي محافظة السويداء بلغت كمية الهطلات المطرية في “عين العرب 66 مم وصلخد 48 مم وشهبا 37 مم والصورة الصغيرة 34 مم” بينما وصلت الكميات في محافظة درعا “المدينة 40.3 مم والصنمين 59 مم ونوى 50 مم وتل شهاب 49 مم وبصرى 40 مم”.

وسجلت محافظة القنيطرة في “المدينة 70مم وحضر 71 مم ونبع الصخر 47.5 مم” فيما بلغت كمية الأمطار في حمص “الناصرة 97 مم ومرمريتا 95 مم وقلعة الحصن 92 مم وشين 70 مم وتلكلخ 63 مم والعريضة 40 مم”.

وفي محافظة حماة وصلت كمية الأمطار إلى “90 مم في وادي العيون و85 مم في عين حلاقيم و80 مم في مصياف و65 مم في الرصافة و40 مم في شطحة بمنطقة الغاب و31 مم في السقيلبية” وفي محافظة طرطوس “76 مم في الشيخ بدر و67 مم في مشتى الحلو و64.5 مم في صافيتا و61 مم في بانياس و57 مم في دريكيش و47.5 مم في القدموس”.

كما بلغت كمية الهطولات في محافظة اللاذقية “55.5 في المدينة و70 مم في الحفة و67 مم في البهلولية و65 مم المزيرعة و60 مم في بوقا” وفي محافظة حلب بلغت “17 مم في إعزاز و12 مم في جرابلس و10 مم في كل من عين العرب الشمالية ومنبج”.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: