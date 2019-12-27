بيل قريب من توتنهام.. والبديل هدف الملكي القديم

ازدادت التكهنات بشأن عودة الويلزي جاريث بيل إلى صفوف توتنهام هوتسبير من جديد، في شهر يناير / كانون ثان المقبل، وذلك بعد حديثه الأخير عن مدرب السبيرز، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلًا عن دورية ” El Desmarque” الإسبانية، إلى ترحيب توتنهام لعرض كريستيان إيركسن على ريال مدريد إلى جانب 25,7 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيل.

وسبق وأن أعرب بيل عن سعادته بتولي البرتغالي تدريب توتنهام في شهر نوفمبر / تشرين ثان الماضي قائلًا: “أن تملك مورينيو، هو بيان مذهل من النادي، الفريق يرغب في الفوز بالألقاب، ولا أرى أن هناك شراكة أفضل من تلك للمحاولة والفوز بالألقاب”.

وكان بيل قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد تجاه الدوري الصيني الصيف الماضي، إلا أنه من الممكن رؤيته بقميص السبيرز مرة أخرى، في صفقة تبادلية تشهد انتقال إيركسن إلى الجانب الآخر.

وينتهي عقد النجم الدنماركي مع السبيرز الصيف المقبل، وبات جاهزًا للرحيل عن الفريق اللندني، ومن المتوقع أن يوافق ريال مدريد على هذا العرض، خاصة أن القيمة السوقية لبيل انخفضت إلى 34 مليون جنيه إسترليني فقط.

ولا يزال يتبقى في عقد بيل مع الفريق الملكي، عامين ونصف العام، يحصل بموجبهم على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.