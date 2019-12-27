ثلوج ريف السويداء «صور»

شهدت محافظة السويداء خلال الليلة الماضية هطولات مطرية وثلجية متفاوتة الغزارة حيث سجلت أعلى سماكة للثلوج في منطقة ظهر الجبل نحو 15 سم ما تسبب بصعوبة سلوك الطريق فيها مع حدوث أعطال كهربائية متفرقة واختناقات مائية بمدينة السويداء.