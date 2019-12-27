موسكو تتوعد واشنطن بالرد المناسب!

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التاكيد على أن موسكو سترد بشكل مناسب على خطوات واشنطن العدوانية ضدها وستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها ومصالح شركاتها.

وقال لافروف في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم إن موسكو لا تسعى للمواجهة مع واشنطن لكنها سترد بشكل مناسب على إجراءاتها العدوانية لافتا إلى أن بلاده تنظر إلى آفاق الحوار الروسي الأمريكي بشكل واقعي خاصة في ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأوضح لافروف أن العقوبات الامريكية على خط أنابيب “التيار الشمالي 2” تهدف إلى الترويج للغاز الأمريكي ما يشكل منافسة غير عادلة مؤكدا أن هذه العقوبات لا تهدف على الإطلاق لضمان أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي كما تدعي واشنطن.

واشار لافروف إلى أن روسيا لم تطرح أبدا مسألة عودتها إلى مجموعة الدول الثماني الكبرى.

وكان لافروف أعلن في حوار صحفي أمس أن بلاده سترد في حال استمرار واشنطن بخطواتها غير الودية ضدها وأن موسكو لا تنتظر تغيرات كبيرة في العلاقات بين البلدين خلال السنة المقبلة.