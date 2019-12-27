وفيات وإصابات بحادث سير على اوتستراد «دمشق حمص»

أدى حادث سير على اوتستراد دمشق حمص اليوم إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين من عائلة واحدة.

وذكر رئيس مركز شرطة الطرق العامة بدوما الرائد جهاد المقداد أن سيارة خاصة تقل خمسة أشخاص “الأب والأم وأبناؤهما طفل وطفلتان توءم” كانوا في طريقهم إلى دمشق مبينا أنه عند وصولهم بالقرب من مساكن الدوير بمنطقة دوما اصطدمت سيارتهم بسيارة شاحنة كانت متوقفة على يمين اوتستراد دمشق حمص.

وأسفر الحادث عن وفاة الأب 46 عاماً والابن ثماني سنوات بعد اسعافهما إلى المشفى الوطني بالقطيفة وتوفيت الأم 37 عاماً لاحقاً بعد اسعافها مع الطفلتين التوءم إلى مشفى الشرطة بحرستا بينما حالة الطفلتين جيدة.