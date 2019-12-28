ادارة المرور: جميع الطرق العامة سالكة عدا طريق حوش عرب-رنكوس بريف دمشق

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق العامة في المحافظات سالكة باستثناء طريق حوش عرب – رنكوس في ريف دمشق بسبب تشكل الجليد جراء الأحوال الجوية السائدة في البلاد.

ونصحت الإدارة في نشرتها صباح اليوم السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.