انتخب العميد حاتم الغايب رئيساً لاتحاد كرة القدم خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقده اتحاد اللعبة اليوم في مقره بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وحصل الغايب على 52 صوتاً متقدماً على منافسيه أنس السباعي الذي نال 45 صوتاً وفاروق سرية الذي حصل على 17 صوتاً.

ودرس الغايب الحقوق في جامعة دمشق، قبل أن يلتحق بكلية الشرطة وهو حاليًا عميد في قوى الأمن الداخلي, ويشغل منصب (رئيس الاتحاد الرياضي السوري للشرطة).

وحصل الغايب على ترشيحه لرئاسة اتحاد كرة القدم، عن نادي الشرطة، الذي حقق في عهد الغايب لقبي الدوري عام 2011 و2012.

وترك الغايب بصمة واضحة على مسيرة الكرة السورية, حيث لعب لنادي الشرطة بين عامي 1987 وحتى عام 2000، كمل مثل المنتخبات الوطنية في مسابقات عربية وآسيوية ودولية عدة, حيث شارك معه في نهائيات كأس العالم للشباب بالبرتغال عام 1991 كما شارك في نهائيات كاس آسيا للرجال التي جرت في الإمارات عام 1996.