المهندس عرنوس يتفقد المشاريع المائية في حمص

تفقد المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية برفقة محافظ حمص طلال البرازي عدداً من المشاريع المائية في المحافظة للاطلاع على سير العمل ومراحل ودقة الإنجاز.

وأطلع الوزير عرنوس على مراحل تنفيذ مشروع الديبة والمتضمن تجهيز بئرين بمنطقة الديبة غزارة كل منها 60 متر مكعب بالساعة ،وتمديد خط ضخ بطول 23 كم تقريباً وبأقطار مختلفة من قساطل البولي اتلين والفونت المرن ، ويسهم المشروع بإرواء 38 ألف نسمة في قرى ( الرقامة ،المنزول ، النزهة ، العاليات ،الحربية ،الديبة ).

كما زار المهندس عرنوس مشروع مياه قرية المضابع والذي يروي أهالي قرية المضابع البالغ عددهم 5 ألاف نسمة ، والمشروع عبارة عن تنفيذ خزان أرضي بسعة 500 متر مكعب ومد خط بطول 3500 متر قطر 160 مم يصل بين الخزانين الأرضي والعالي ، بالإضافة لإنشاء غرف للضخ والكلور وتجميع أوحال وغرفة للتجهيزات الكهربائية.

البعث ميديا || حمص – صديق محمد