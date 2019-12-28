تجدد الفعالية الجوية للمنخفض في أغلب المناطق

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تتجدد الفعالية الجوية في أغلب المناطق مع أمطار مصحوبة بالرعد أحيانا وغزيرة فوق المناطق الشمالية الغربية والوسطى والساحلية والقلمون ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية وتكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات والهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل بينما يستمر الجو باردا ليلا ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

ووفق النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقد بلغت كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في دمشق وريفها في الحرمون 22مم والتل 6 مم وقطنا 10 مم وسرغايا 16 مم والزبداني 15 مم وجديدة الشيباني 27 مم ودوما 7 مم وقاسيون 8,5 مم وميلسون 16 مم.

وفى محافظة السويداء بلغت كمية الهطلات المطرية في “عين العرب 37 مم و صلخد 13 مم وشهبا 15 مم والصورة الصغيرة 3 مم” بينما وصلت الكميات في محافظة درعا ” المدينة 9 مم والصنمين 5 مم و نوى 25 مم وتل شهاب 13 مم وبصرى 9,1 مم”.

وفي محافظة القنيطرة بلغت الأمطار في “المدينة 16مم وحضر 27مم ونبع الصخر 40 مم” فيما بلغت كمية الأمطار في حمص ” الناصرة 31مم ومرمريتا 36 مم وقلعة الحصن 29 مم وشين 20مم وتلكلخ 27 مم والعريضة 28 مم”.

وفى محافظة حماة وصلت كمية الأمطار إلى 22 مم في وادى العيون و 10 مم في عين حلاقيم و20 مم في مصياف و17 مم في الرصافة و 10مم في شطحة بمنطقة الغاب و 4مم في السقيلبية.

وفي محافظة طرطوس 10 مم في الشيخ بدر و30 مم في مشتى الحلو و58 مم في صافيتا و4 مم في بانياس و 18 مم في دريكيش و 22,5 مم في القدموس.

كما بلغت الهطولات في محافظة اللاذقية “2 مم في الحفة و2مم في البهلولية و5ر3 مم في المزيرعة و4 مم في بوقا”.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…