تخريج دورة قيادات قاعدية لعام 2019 في مجال عدد من الشعب الحزبية بحمص

خرّجت مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية بحمص الدورة العاشرة قيادات قاعدية لعام 2019 في مجال عدد من الشعب الحزبية بمشاركة 53 رفيقاً ورفيقة من الدارسين بحضور الرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب ورئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الرفيق إياد ظفرور ومدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية الرفيق فؤاد عاصي .

وتحدث الرفيق حورية عن أهمية البنية الفكرية والعقائدية وضرورة الإرتقاء بأساليب الإعداد وفق معطيات حضارية تخاطب العقل وتحصن الجسم الوطني في مواجهة التحديات بكافة أشكالها وخاصة مفرزات الحرب الظالمة وآثارها على المنظومة الفكرية والثقافية والقيمية ،مشيراً لأهمية هذه الدورات في تعزيز حالة الوعي الفكري والتنظيمي والسياسي والثقافي والإسهام في امتلاك الرفاق الدارسين لنوافذ وأدوات المعرفة والتعمق في إطار التحليل وفهم مواجهة الواقع لتعزيز مقومات الصمود في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي العربي والإقليمي الرجعي وبمشاركة فعالة في عملية البناء والإعمار والقضاء على الفكر الظلامي التكفيري .

بدوره تحدث الرفيق ظفرور رئيس مكتب الإعداد عن أهمية دورات الإعداد الحزبي في رفع مستوى الثقافة والوعي المعرفي والفكري لدى الرفاق البعثيين فهذه الدورات تمكن الدارسين من امتلاك آليات الحوار والتفاعل البناء داخل الحزب .

وكان مدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية الرفيق فؤاد عاصي قد قدم برامج لأنشطة الدورة التي أسهمت في تعزيز ثقافة الحوار ومهارات التواصل وامتلاك المزيد من أدوات المعرفة .

كما ألقى كلمة الخريجين الرفيق ابراهيم عبيد وأريج العلي عاهدوا فيها باسم الرفاق الخريجين على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص وعلى تمثيل ومبادئ عقيدة البعث فكراً وسلوكاً والوفاء لدماء شهدائنا الأبرار .

البعث ميديا || حمص – صديق محمد