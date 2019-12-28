تشارنوغورسكي: واشنطن تنهب النفط السوري

أكد رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يان تشارنوغورسكي أن ما تقوم به الولايات المتحدة من نهب للنفط السوري يمثل “سرقة موصوفة” مشدداً على أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي منذ بدايته.

وأشار تشارنوغورسكي في حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية في ظل الرئيس دونالد ترامب “كشفت طبيعة السلطة الأمريكية التي لا تقيم وزناً للقوانين الدولية كما كشفت عمق الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة على جميع المستويات”.

من جهته أكد موقع هلافني زبرافي السلوفاكي الالكتروني أن الهزائم التي تلحق بالتنظيمات الإرهابية في إدلب على يد الجيش العربي السوري باتت تصيب الأمريكيين وحلفاءهم بالتوتر ولهذا ينتظر أن تقوم وسائل الإعلام التابعة لهم بإطلاق موجة جديدة من الأكاذيب عن “استهداف المدنيين الأبرياء” كما فعلت طوال سنين الأزمة في سورية.

وشدد الموقع على أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وحلفاءهما الغربيين والاقليميين هم من يقف وراء الحرب الجارية على سورية مشيراً إلى أن مخططات هذه الدول باءت بالفشل بفضل صمود سورية وشعبها.