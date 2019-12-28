مقتل وإصابة 8 أشخاص بإطلاق نار في هيوستن الأمريكية

قتل شخصان وأصيب ستة آخرون بإطلاق نار في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت “ا ب” عن مصدر في الشرطة قوله إن “مجهولين فتحوا النار أثناء تصوير مجموعة من الشباب مقطع فيديو قصيرا ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراح بعضهم خطرة”.

وقتل شخص واحد على الأقل بإطلاق نار وقع اليوم داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.

وتتصاعد وتيرة حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة بشكل مستمر في ظل تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي ولا سيما بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.