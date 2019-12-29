أجواء ماطرة غداً.. وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية

تبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا الى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة أحيانا على المناطق الساحلية ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية وتنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية على المنطقة الساحلية ويصبح البحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت المديرية من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية العالية ليلا ومن حدوث الصقيع وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 12-4

المنطقة الجنوبية 12-5

المرتفعات الجبلية 4-ناقص 1

المنطقة الوسطى 13-4

المنطقة الساحلية 16-9

المنطقة الشمالية 12-5

منطقة الجزيرة 10-5

المنطقة الشرقية 14-6

منطقة البادية 13-2.