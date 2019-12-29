استراليا تدعو لإخلاء منطقة بولاية فيكتوريا

تحسبا لتفاقم خطر حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا، دعت السلطات الأسترالية السكان والسياح للمغادرة منها اليوم.

وفي مؤتمر صحفي قال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ بالولاية: إن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية وهبوب رياح قوية وعواصف رعدية وتغير اتجاه الرياح التي تتحرك عبر الولاية يجعل يوم غد من الأخطر بالنسبة لتاريخ الحرائق في الولاية داعيا السكان والسياح في منطقة إيست جيبسلاند الى المغادرة في موعد أقصاه صباح يوم غد، بحسب ما نقلت “رويترز”.