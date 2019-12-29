الرفيق الشوفي يلتقي أهالي الشهداء في البوكمال والميادين

التقى الرفيق اللواء ياسر الشوفي، عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب التربية والطلائع، مع أهالي الشهداء طلاب مدرسة ابن سينا الابتدائية وذويهم، في منطقتي البوكمال والميادين، بريف ديرالزور الشرقي.

الرفيق الشوفي بين أن يد الإرهاب عادت لتطال الأهالي، عبر مخلفاته، لافتا إلى أنه بفضل جهورد جنود الجيش العربي السوري سيتم كافة أراضي الجمهورية العربية السورية من الإرهاب.

واستمع الرفيق الشوفي إلى هموم وطروحات أهالي الشهداء، مؤكدا أن القيادة السياسية الحكيمة، ممثلة بالرفيق الدكتور بشار الأسد، رئيس الجمهورية، تولي كل الاهتمام والمتابعة لقضايا أسر الشهداء.

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي